«Прослезилась от счастья»: известная украинская актриса эмоционально отреагировала на выздоровление от COVID-19

Известная украинская актриса Наталка Денисенко поделилась счастьем — ее новый тест на коронавирус оказался отрицательным!

По словам знаменитости, тест она сделала в воскресенье, 29 ноября, а за пару дней до этого наконец начала чувствовать некоторые запахи, лучше дышать и чувствовать себя. Теперь она находится в состоянии настоящего СЧАСТЬЯ.

«Конечно, НЕ всё позади, меня каждый день встречает слабость и волнообразные головные боли, но это лучше чем весь тот ад, который мы пережили», — написала актриса в Instagram.

Сейчас она продолжает помогать 62-летней болеющей матери (для этого Наталка научилась делать уколы) и мужу, которым еще необходимы препараты для поддержки сердца и разжижения крови.

Напомним, у членов семьи Денисенко диагностировали двустороннюю пневмонию, легче всего перенес заболевание сын Натальи.

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