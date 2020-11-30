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Украина

Решение о локдауне "зависло": министр Степанов выступил с заявлением

20:49 30 ноября 2020
Решение о локдауне «зависло»: министр Степанов сделал заявление

Кабинет Министров и Совет национальной безопасности и обороны не приняли окончательного решения относительно введения в Украине локдауна и его сроков. Об этом сообщает телеканал ICTV.

Одновременно министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу Украина 24 опроверг как принятие решения о сроках локдауна, так и о продлении карантина выходного дня.

При этом он назвал условие, когда жесткий карантин может стать необходимым.

«От 25 до 35 тысяч заболевших в сутки может дать увеличение количества госпитализированных, и мы будем иметь основания предложить введение жесткого карантина. Если смотреть на прогнозы, у нас такое количество должно было быть 1 декабря, но его не было. Мы видим, что такой рост может быть в течение декабря», — сказал Степанов.

Напомним, ранее появились сведения о том, что в Кабинете министров отклонили предложение ввести локдаун на две недели. Вместо этого у Шмыгаля якобы решили, что ограничения продлятся с 23 декабря по 15 января.

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