Тарабарова переехала в новый дом и показала, как этому радуется

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с подписчиками в Instagram эмоциями от переезда в собственный дом под Киевом.

На новых фото и видео она позирует на фоне входных дверей дома, украшенных изображением солнца, а затем танцует от радости под зажигательную музыку.

Напомним, собственным домом в котеджном поселке «Белгравия», который расположен в селе Дмитровка — 7 км от Киева по Житомирской трассе — пара Тарабаровой и Алексея Бондаря обзавелась в начале лета, еще до рождения второй дочери. Дом и приусадебную территорию она обустраивала лично.



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