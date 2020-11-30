Киевский метрополитен похвалился "инновационным" вагоном
«Киевский метрополитен» запустил тестовый вагон с вертикальными поручнями. Как сообщило коммунальное предприятие в Facebook, первый такой вагон работает на «зеленой» линии.
Экспериментальные поручни для удобства пассажиров установлены на двух средних дверях, тогда как двое других дверей остаются свободными для обеспечения допуска в вагон маломобильных пассажиров на колясках.
Отмечается, что поскольку вагон выпускается без таких перил, то согласование установления новой конструкции потребовало достаточно долгого времени и согласований.
Следующие несколько месяцев вагон будет курсировать в режиме тестирования, после чего метрополитен примет решение о переоснащении других вагонов подземки.
Напомним, в последние несколько дней в столичной подземке сбоит система Kyiv Smart Card.
Фото Facebook Киевского метрополитена32
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter