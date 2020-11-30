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Украина

Киевский метрополитен похвалился "инновационным" вагоном

22:28 30 ноября 2020
Киевский метрополитен похвалился «инновационным» вагоном

«Киевский метрополитен» запустил тестовый вагон с вертикальными поручнями. Как сообщило коммунальное предприятие в Facebook, первый такой вагон работает на «зеленой» линии.

Экспериментальные поручни для удобства пассажиров установлены на двух средних дверях, тогда как двое других дверей остаются свободными для обеспечения допуска в вагон маломобильных пассажиров на колясках.

Отмечается, что поскольку вагон выпускается без таких перил, то согласование установления новой конструкции потребовало достаточно долгого времени и согласований.

Следующие несколько месяцев вагон будет курсировать в режиме тестирования, после чего метрополитен примет решение о переоснащении других вагонов подземки.

Напомним, в последние несколько дней в столичной подземке сбоит система Kyiv Smart Card.

Фото Facebook Киевского метрополитена

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