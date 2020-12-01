"Коронавирусную помощь" получат не все: "слуги народа" сделали важное заявление

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова, ратующая за повышение пенсионного возраста, считает, что физические лица-предприниматели, которые не оплатили в казну 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют право на «коронавирусную» помощь от государства.

Об этом она заявила во время заседания комитета, пишет УП.

«Должно быть железное правило: ты заплатил налоги — государство тебе помогает. Даже если это Германия, которая помогает, она помогает тем, кто оплатил … самозанятые лица уплатили там, например, 9000 евро налогов в год — получили 5 или 6, то есть, даже не 100% оплаченный размер налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8000 гривен. Хочу посмотреть, честно. Суммы, которые мы выплачиваем, они соизмеримы, но государственный бюджет формируется за счет налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто платит налоги», — сказала нардеп.

Напомним, что Третьякова в конце мая во время онлайн-дискуссии, организованной Киевской школой экономики, сказала, относительно социальных выплат, в частности, следующее: «Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества».

Как известно, президент Владимир Зеленский заявил, что в Совет ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Выплаты предлагают финансировать из фонда борьбы с COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 30 ноября, на селекторном совещании при участии президента Украины Владимира Зеленского обсуждались вопросы введения в стране локдауна, а также выплаты материальной помощи гражданам, которые пострадают в результате остановки производства.

Фото: УП

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