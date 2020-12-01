Вместо Ленина – Христос: под Запорожьем оригинально "декоммунизировали" памятник вождю пролетариата

Несмотря на якобы «завершившуюся декоммунизацию», жители городов и сел страны вынуждены решать судьбу постаментов, которые остались после снесения «идолов» коммунистической эпохи.

Так, в селе Осипенко Запорожской области сельчане решили, очевидно, перенять опыт одесситов, заменивших вождя мирового пролетариата на болгарского Трифона, и возвели на пустующий постамент … скульптуру Иисуса Христа. Об этом пишет PRO.berdiansk.

«Еще в 2014 году в селе Осипенко снесли памятник Ленину. Гипсовый Владимир Ильич пропал в одну ночь. Говорили, что неизвестные с помощью троса и автомобиля сдернули памятник с постамента и увезли. Куда? Никто не знает. С тех пор постамент пустовал, обрастал надписями, превращаясь в развалину», — говорится в сообщении.

Прикинув все варианты, местные жители решили совершить благое дело и установить на этом месте скульптуру, которая стала бы украшением территории громады, символом духовности, «а вместе с тем и историческим упоминанием о величественных храмах и происхождении названия села Новоспасовка (ныне Осипенко)».

К сбору средств подключились прихожане Свято-Покровского храма ПЦУ, а также все, кто любит свою малую родину. Общими усилиями осипенковцам удалось собрать около 25 тысяч грн. На установке скульптуры работа не закончится. Рядом планируют установить мемориальную доску, обустроить территорию вокруг тротуарной и бордюрной плиткой.

«У памятника будет не только духовное, но историческое значение для села. Ведь на рубеже ХVIII-ХIХ веков, именно на Спаса, на месте древних казацких хуторов над Бердой основали село Новоспасовка», — утверждают жители села.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве в районе станции метро «Почайна» предприимчивые люди установили памятник Ленину, монументы которого демонтировали по всей стране в рамках декоммунизации, и пытаются на этом зарабатывать деньги.

Фото: pro.berdiansk.biz

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