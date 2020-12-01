Не только COVID-19: в Минздраве объяснили, почему локдаун должен длиться хотя бы три недели

Украине необходим трехнедельный локдаун, так как только за такое время можно надеяться сбалансировать рост заболеваемости коронавирусом до февраля.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Свободы слова» на ICTV.

Кроме того, ситуацию усложняет обострение заболеваемости по гриппу.

«Нам необходим локдаун, который нам нужен — нам нужен трехнедельный локдаун потому, что кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано», — сказал Степанов.

Ранее у президента заявили, что в Украине сохраняется возможность введения полного локдауна для борьбы с распространением коронавируса, однако конкретной даты усиления карантина нет. В то же время, в Верховной раде ожидают, что у Кабинета министров будут варианты решения по усилению карантина до пятницы, 4 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу Украина 24 опроверг как принятие решения о сроках локдауна, так и о продлении карантина выходного дня.

Фото: pravda.com.ua

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