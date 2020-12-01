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Украина

Не только COVID-19: в Минздраве объяснили, почему локдаун должен длиться хотя бы три недели

5:57 1 декабря 2020
Степанов Максим в маске

Украине необходим трехнедельный локдаун, так как только за такое время можно надеяться сбалансировать рост заболеваемости коронавирусом до февраля.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире «Свободы слова» на ICTV.

Кроме того, ситуацию усложняет обострение заболеваемости по гриппу.

«Нам необходим локдаун, который нам нужен — нам нужен трехнедельный локдаун потому, что кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано», — сказал Степанов.

Ранее у президента заявили, что в Украине сохраняется возможность введения полного локдауна для борьбы с распространением коронавируса, однако конкретной даты усиления карантина нет. В то же время, в Верховной раде ожидают, что у Кабинета министров будут варианты решения по усилению карантина до пятницы, 4 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу Украина 24 опроверг как принятие решения о сроках локдауна, так и о продлении карантина выходного дня.

Фото: pravda.com.ua

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