28.37 / 28.60 33.77 / 34.22
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

8:13 1 декабря 2020
«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

Продюсер Алена Мозговая не сдержала эмоции, комментируя действия команды президента Зеленского. Женщина дала понять, что давно знает главу Офиса Андрея Ермака, и призналась, что всегда считала его умным человеком.

«Ты мне говорил — подожди, все будет хорошо … хорошо не стало и не будет, пока вы все ни пойдете прочь, команда полного интеллектуального лох-дауна! Мне очень жаль, Андрей, но вы (Ермак и Ко. — Авт.) именно этим и являетесь», — написала Мозговая в своем Facebook.

Судя по всему, столь жесткую реакцию Мозговой вызвали планы руководства Украины по усилению карантина. Ранее об интеллектуальном локдауне у Зеленского заявил и финансист Сергей Фурса.

Пользователи соцсети в основном разделили разочарование политикой руководства Украины.

«И главное, не хотят слышать умных людей, это пипец, а не власть», «Ни красоты не осталось, ни совести», «Сами не уйдут», — гласят комментарии.

Напомним, ранее бывший советник Андрея Ермака, экс-министр финансов Игорь Уманский обвинил шефа в создании видимости активной деятельности.

Фото Офиса президента Украины

743

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Комаровский

«Выгнать поганой метлой!» Доктор Комаровский обрушился на баламутов и ток-шоу

Главный борец с коронавирусом в Украине сама заразилась

Главный борец с коронавирусом в Украине сама заразилась

Решение о локдауне «зависло»: министр Степанов сделал заявление

Решение о локдауне "зависло": министр Степанов выступил с заявлением

«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер