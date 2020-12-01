Главный борец с коронавирусом в Украине сама заразилась

COVID-19 сразил известную украинскую инфекционистку Ольгу Голубовскую, которая накануне потребовала введения полного локдауна. Как сообщает ТСН, инфицироваться 55-летняя женщина, профессор медицины, могла как в Александровской больнице Киева, где практикует, так и во время выездных консультаций коллег по регионам.

В настоящее время она госпитализирована в одну из частных клиник Киева. Предварительно состояние Ольги Голубовской оценивается как средне-тяжелое.

Напомним, ранее COVID-19 переболел и министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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