Зеленский предостерег украинцев по поводу независимости

1 декабря, в годовщину Всеукраинского референдума 1991 года, когда более 90 процентов украинцев поддержали Акт провозглашения независимости Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что это не означало окончательного завершения борьбы и что суверенитет нужно защищать с оружием в руках.

«Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово „Независимость“ следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся, и как символ того, что она много для нас значит, — пишет Зеленский в соцсетях. — Впервые рассказывая детям, что такое независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: „А что, разве может быть как-то иначе?“ На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, историческое ответ: иначе быть не может».

По словам Зеленского, более 28 миллионов граждан 1 декабря 1991 года «стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: «Мы хотим и будем жить в своем государстве — в свободной Украине».

«Впоследствии мы поймем, что обретения независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий. Ради будущих поколений и их искреннего удивления: «А разве может быть иначе, нежели свободная, единая и независимая Украина?» — отметил он.

Президент предложил задумываться и помнить об этом «каждый раз, когда так хочется начать фейсбук-баталию со своими соотечественниками на тему «Кто больше, лучше и правильнее любит Украину».

«Главное же сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии — если все мы вместе приложим для этого усилия», — резюмировал Зеленский.

Ранее президент, почтивший память жертв Голодомора 30-х годов, назвал памятный день одним из самых страшных в истории современной Украины: «Это потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне.

Фото с сайта Офиса президента.

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