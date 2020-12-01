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Украина

Криклий рассказал о транспорте при локдауне

10:01 1 декабря 2020
Дезинфекция

Во время консультаций, на которых рассматривается возможность введения в Украине жесткого карантина, вопрос с остановкой транспорта не обсуждали.

Об этом в эфире «1+1» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Это — артерия, в первую очередь, для экономики. Иначе поддерживать деловую активность трудно. Я буду настаивать на том, чтобы транспорт оставался рабочим», — отметил он.

Министр также подчеркнул, что власти не планируют ограничивать различные виды транспортных услуг — городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Также не будут отменяться внутренние авиаперелеты. А вот международное сообщение зависит от ситуации в других государствах.

Он также рассказал, кто сможет пользоваться транспортом в случае ужесточения карантинных мер, напомнив о действующих весной этого года правилах: «Вы помните, какие ограничения были в начале, когда критическая инфраструктура работала. Исходить следует из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу из-за карантина или в торговый центр, поскольку он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно из-за деловой активности».

По словам Владислава Криклия, на данный момент «финальных дат нет» — консультации по поводу жесткого карантина все еще продолжаются.

Напомним, что на заседании с участием представителей СНБО и Кабмина решение о локдауне и его сроках так и не было принято.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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