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Украина

«Хочется швырнуть ей эти квитанции»: Третьякова разозлила журналиста-ФЛП

11:04 1 декабря 2020
Галина Третьякова

В сети усомнились в профессионализме главы Комитета ВР по вопросам социальной политики Галины Третьяковой («Слуга народа»), заявившей, что физические лица-предприниматели, которые не оплатили в казну 8 тысяч гривен налогов в год, не будут иметь право на «коронавирусную» помощь от государства.

В частности, журналист и предприниматель Даниил Мокрик пообещал при личной встрече «швырнуть» депутату квитанции об уплате налогов и ЕСВ.

«Скажите кто-то госпоже депутату, что только ЕСВ выносит больше 10 000 в год в КАЖДОГО ФЛП. А если налоговая только „наглючит себе“, что ты что-то по ЕСВ не доплатил, то она ** счета тебе арестует и кишки измотает. Эмпирически проверено. Мне прям хочется распечатать Третьяковой свои квитанции за уплату налогов, обвести суммы красным — и показывать, показывать, показывать», — написал Даниил в Facebook.

В комментариях другие пользователи также заявили, что платят налоги исправно. Более того, иногда приходится платить и штраф.

«Утешала себя, что это все в государственный бюджет. Государство, вижу, очень благодарно», — написала Ольга Решетилова.

А вот Антон Осипов решил подсказать правительству, где можно найти источники наполнения казны, чтобы обойтись без «кошмарения» малого бизнеса.

Напомним, в Киеве продолжается акция предпринимателей, протестующих как против введения локдауна, так и против кассовых аппаратов.

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