Неэффективность карантина выходного дня вызвала возмущение

Министр здравоохранения Максим Степанов признал, что карантин выходного дня не сработал и объяснил, почему это не произошло. В эфире телеканала ICTV он заявил, что для того, чтобы предложенные меры сработали, их нужно… соблюдать.

«Мы ввели карантин выходного дня, сначала неделю все эксперты так называемые… начали говорить — будет он работать, не будет он работать. Дошли до выходных, некоторые мэры начали говорить „мы не будем выполнять“, рестораны остались открытыми. И пошло-поехало… Если мы, как врачи, дали рецепт, прописали лекарства, то, чтобы выздороветь, надо эти лекарства принимать. Если мы этого не делаем, мы не выздоровеем», — сказал Степанов.

В сети резко отреагировали и на сам карантин, и на объяснение министра.

«Министр заявил, что карантин выходного дня оказался неэффективным. Кто бы мог подумать! Нет, КОВИД все-таки психическое заболевание», — отреагировали известные писатели братья Капрановы.

«Объявить карантин выходного дня, отменить карантин выходного дня. Признать, что не имело смысла. Не заниматься подготовкой больниц с апреля месяца. Признать, что просрали ситуацию с кислородом. Не объявлять локдаун при 16 тыс, пообещать довести до 30 тыс. И закрыть страну на Рождество и Новый год», — сыронизировал репортер Сергей Каразий, призвав «выключить это шоу».

«ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ НЕ ПРИЗНАЛ, что карантин выходного дня — **я. Неплохо бы извиниться. Не помочь бизнесу, не помочь людям — просто сказать, мы хотели как лучше, но не вышло. И мы поверим и извиним. Только вы *** скажете, кишка тонка», — написал в Facebook ресторатор Гарик Корогодский.

Напомним, в настоящее время речь идет о введении уже жесткого карантина, у «слуг народа» даже называли возможную дату его введения — 23 декабря.

Фото ictv.ua/

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