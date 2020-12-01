28.42 / 28.61 33.80 / 34.21
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада поддержала декретный отпуск для мужчин

12:57 1 декабря 2020
Рада

Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3695, который предусматривает обеспечение равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. Об этом сообщает официальный сайт ВР Украины.

Закон о декретном отпуске для мужчин поддержал 301 нардеп. Законопроектом предусматривает дополнение Кодекса законов о труде и Закона Украины «Об отпусках» отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который должен оплачивать работодатель. Он будет предоставляться: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, не находящемуся в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но проживающему совместно с ней; совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически ухаживающему за ним.

Проект также предусматривает определять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка: матери и отца.

Напомним, право уходить в декретный отпуск есть у мужчин в 22 из 28 стран Евросоюза.

Фото: скриншот видеотрансляции

112

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский

Зеленский предостерег украинцев по поводу независимости

Евгений Комаровский

«Выгнать поганой метлой!» Доктор Комаровский обрушился на баламутов и ток-шоу

«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

«Команда интеллектуального лох-дауна»: Алена Мозговая распекла Зеленского с Ермаком

Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер