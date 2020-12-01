Рада поддержала декретный отпуск для мужчин

Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3695, который предусматривает обеспечение равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. Об этом сообщает официальный сайт ВР Украины.

Закон о декретном отпуске для мужчин поддержал 301 нардеп. Законопроектом предусматривает дополнение Кодекса законов о труде и Закона Украины «Об отпусках» отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который должен оплачивать работодатель. Он будет предоставляться: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, не находящемуся в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но проживающему совместно с ней; совершеннолетнему родственнику ребенка, фактически ухаживающему за ним.

Проект также предусматривает определять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка: матери и отца.

Напомним, право уходить в декретный отпуск есть у мужчин в 22 из 28 стран Евросоюза.

Фото: скриншот видеотрансляции

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