В «Слуге народа» заявили, что карантин выходного дня добил малый и средний бизнес

«Слуга народа» Алексей Леонов заявил, что за три недели действия «карантина выходного дня» ограничительные меры «добили малый и средний бизнес».

«Единственное, что мне хочется сделать за три недели „карантина выходного дня“, так это извинится перед предпринимателями… Введенный Кабмином карантин дал очень сомнительные результаты в эпидемической ситуации, но точно добил малый и средний бизнес. У меня все…» — написал нардеп на своей страничке в соцсетях.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов признал, что карантин выходного дня не сработал. По его словам, чтобы ограничительные меры сработали, их нужно соблюдать.

Тем временем предприниматели вышли на очередную акцию, протестуя, в том числе, и против планов руководства Украины ввести в стране локдаун.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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