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«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

13:18 1 декабря 2020
Доктор Комаровский

Известный украинский педиатр и медицинский эксперт Евгений Комаровский неожиданно раскритиковал президента Владимира Зеленского, занявшего койку в больнице при отсутствии дыхательной недостаточности.

По его словам, именно определение показаний к госпитализации является на данный момент самой острой проблемой в стране.

«Поскольку мест в больницах не хватает, человеку без кислородной недостаточности, человеку, который не находится в группе риска, нет необходимости занимать место в стационаре. И тут кто-то посоветовал президенту вещать из больничной палаты. Почему? Это же дискредитация всего на свете — института президента, норм и протоколов», — констатировал врач.

Он считает, что президенту крайне необходим советник по медицине, который с появлением у главы государства симптомов COVID-19 мог бы ему сказать: «Владимир Александрович, вы просто сидите себе на диванчике на Банковой, а мы вас лечить будем».

На видео с 22:51 по 23:55:

Напомним, президент провел на стационаре две недели, за которые, к слову, существенно прибавил в весе.

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«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

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