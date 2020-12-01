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Украина

Зеленского с Венедиктовой в музее прокуратуры подняли на смех

14:24 1 декабря 2020
Зеленского с Венедиктовой в музее прокуратуры подняли на смех

Президент Владимир Зеленский в День работников прокуратуры посетил Офис Генерального прокурора, где в т. ч. вручил государственные награды (указ об их присвоении глава государства подписал накануне, 30 ноября).

Однако наибольший интерес журналистов к «паркетному» мероприятию вызвало посещение главой государства музея прокуратуры, где президент осмотрел раритетные экспонаты — печатные машинки, детекторы лжи и образцы формы прокуроров прошлого.

В комментариях к «музейному» фото президента с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой пользователи сети предположили, что это и есть то самое богатство, которое конфисковали у коррупционеров за время каденции Венедиктовой.

«Еще старые „Жигули“. Стоят на парковке. Хочу их к себе в кортеж оформить», «Есть еще карандаш, но он где-то закатился», «Еще ковер на стену и сервиз «Мадонна», — продолжили пользователи сети логический ряд.

А Владимир Тужинский напомнил, что супругу Венедиктовой «конфискация награбленного» удалась куда лучше.

«Ее мужу это удалось лучше, правда в собственный карман, но это уже добрая традиция много лет в Украине», — написал он.

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