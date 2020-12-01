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Украина

Распекавший Сытника зам Ермака оказался под следствием у НАБУ

14:35 1 декабря 2020
Олег Татаров

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, недавно заявившего, что руководитель НАБУ Артем Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти.

Как сообщает «Украинская правда», ссылаясь на данные трех информированных источников в правоохранительных органах, расследуемое дело касается возможной причастности замглавы ОП к фальсификации экспертизы по делу бывшего народного депутата и застройщика Максима Микитася.

Отмечается, что речь идет о расследовании антикоррупционным бюро возможных злоупотреблений и хищений средств при строительстве жилья для Нацгвардии, которое вела компания «Укрбуд» Максима Микитася. Олег Татаров же до назначения в Офис президента работал адвокатом, в частности, представлял интересы этой строительной фирмы.

Интернет-издание подчеркивает, что антикоррупционные органы заподозрили Татарова в содействии получению положительной для фирмы экспертизы, которую сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Также сообщается, что в деле Татарова НАБУ получило разрешение суда на проведение негласных следственных действий, то есть прослушивание. Тот узнал о прослушке от СБУ и обратился за помощью к руководителю ОП Андрею Ермаку. По данным источников, замглавы ОП помощь не получил, после чего и заявил в интервью о том, что Сытник должен уйти.

Напомним, что в мае 2019 года детективы НАБУ задерживали экс-командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова по делу, касающемуся строительства домов для Нацгвардии.

Фото — скриншот.

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