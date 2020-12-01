Нардеп с молнией ниже спины впечатлила фотографа

Во вторник, 1 декабря, в сети появилось фото женщины-нардепа в необычном платье. Снимок разместил в своем Facebook фотограф Ян Доброносов, который работает в Верховной Раде.

На кадре запечатлена женщина в красном платье. Лицо народного депутата не видно, внимание фотографа привлекло платье, у которого молния опускается ниже спины.

В комментариях пользователи задаются вопросом, для чего депутаты вообще приходят в Верховную Раду, и дают такие ответы: «за деньгами и статусом», «выгулять наряды». Одна из пользовательниц критически отозвалась по поводу стиля нардепа.

Ранее сообщалось, что нардеп от группы «За майбутнє» Ирина Констанкевич попала в скандал из-за того, что в сеть попала ее переписка с бывшей студенткой.

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