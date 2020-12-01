«Локдаун будет 100%»: в СНБО назвали месяцы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет 100-процентно введен, однако даты, в течение которых будут действовать жесткие ограничения, не назвал.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Отметив, что вводимый ранее локдаун (весной 2020 года, — Авт.) дал свои результаты, он добавил: «Все будет зависеть от информации, которая будет в ближайшие дни для анализа. То, что в нашей стране будет вводится локдаун — да. Единственное — вопрос времени, когда он будет вводится. Будет ли это в декабре или же со 2 января — как раз сейчас продолжается дискуссия со специалистами».

При этом Алексей Данилов добавил, что все будет зависеть от украинцев — от того, как они выполняют рекомендации, которые в период пандемии коронавируса дают медики.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что при жестких карантинных ограничениях работу транспорта хотят не ограничивать.

Фото Алексея Данилова из соцсетей.

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