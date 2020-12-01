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Украина

Немирное перемирие: стали известны потери ВСУ на Донбассе в ноябре

15:43 1 декабря 2020
Свечи

В Украине вспомнили поименно бойцов, погибших в ноябре 2020 года.

Как сообщают в «Повернися живим», в последний месяц осени этого года не стало пятерых военнослужащих.

7 ноября на Луганщине не стало десантника 80-й десантно-штурмовой бригады Олега Свинарика. У 20-летнего уроженца Львовской области дома остались родители и двое братьев.

Олег Свинарик

10 ноября в районе Попасной Луганской умер воин-контрактник 17-й отдельной танковой криворожской бригады имени Константина Пестушко Игорь Загороднюк. Уроженец Кировоградщины получил небоевое ранение и скончался.

Игорь Загороднюк

16 ноября при исполнении служебных обязанностей в районе Станицы Луганской получил смертельное пулевое ранение военнослужащий 80-й десантно-штурмовой бригады Иван Горошко. Его похоронили на львовском Лычаковском кладбиде. У бойца осталась беременная жена.

Иван Горошко

24 ноября под Авдеевкой снайпер противника тяжело ранил старшего солдата 72-й отдельной механизированной бригады Вячеслава Минкина. Боец умер в госпитале.

Вячеслав Минкин

А 28 ноября на Донбассе при исполнении воинского долга погиб воин-десантник с Киевщины Сергей Терещук.

Ранее заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь заявлял, что за время действия «режима тишины» на Донбассе — с 27 июля по 4 ноября — погибли трое бойцов ВСУ, еще 11 были ранены.

Фото с Pixabay.

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