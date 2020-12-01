Бывает и хуже: Кульбида объяснил, почему в Киеве испортился воздух

Качество воздуха в Киеве ухудшилось из-за временного природного явления. Об этом директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил изданию «ГОРДОН».

«Причиной определенного ухудшения качества воздуха стало повышение температуры в слое атмосферы от поверхности земли до высоты 200 метров. Образуется задерживающий слой, который не позволяет перемешиванию воздуха с более высокими слоями. Это неблагоприятный фактор, который способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Это естественное временное природное явление», — сказал Кульбида.

По его словам, такая ситуация достаточно часто наблюдается в Киеве во время холодов, и задерживающий слой долго не держится.

Напоминаем, в воздухе Киева увеличилась концентрация автомобильных газов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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