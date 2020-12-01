Никто не готов взять ответственность: известный блогер объяснил, почему в Украине не вводят локдаун

Нынешняя украинская власть не готова брать ответственность за то, что происходит в стране, в том числе и с эпидемией коронавируса, когда больницы переполнены, а реанимации даже в городах-миллионниках уже на грани коллапса.

Так считает бизнесмен, экс-депутат Киевсовета и блогер Алексей Давиденко, сообщает «ГОРДОН».

По его словам, для закрытия страны на жесткий карантин у власти не хватает желания взять на себя ответственность.

«Во власть волной вынесло аферистов, которые не в состоянии принимать решения. Мы это видим. Даже если ошиблись, доведите начатое до конца. Они просто не принимают никаких решений, а подвешивают ситуацию», — отметил Давиденко.

Он привел пример бизнеса, когда бизнесмен все время вынужден принимать решения как популярные, так и непопулярные. Руководители привыкли ежедневно десятки раз брать на себя ответственность — перед акционерами, собственниками, сотрудниками и их семьями.

По мнению Давиденко, власть сейчас должна говорить о конкретной дате локдауна, потому что украинская медицина не справляется: не хватает коек с кислородом, врачи валятся с ног, заболеваемость коронавирусом ежедневно растет.

А власть сейчас ищет дату, к которой хотят приурочить введение жесткого карантина.

«Мы уже неделю-полторы как должны были ввести тотальный локдаун. Мы бы спокойно его прожили, не поставили бы систему медицины на колени и к 15 декабря вышли из карантина, успели бы еще заработать и уйти на новогодние праздники, которые характеризуются очень низкой активностью людей. Украинцы и так будут сидеть до 7 января дома», — отмечает бизнесмен.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет обязательно введен, но даты, в течение которых будут действовать жесткие ограничения, не назвал. При этом ранее представители власти говорили о жестком карантине с 23−24 декабря по 15 января.

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