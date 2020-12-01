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Украина

СБУ занялась закарпатскими депутатами, спевшими гимн Венгрии

16:50 1 декабря 2020
СБУ

После того, как в Сюртовской ОТГ Закарпатской области председатель вместе с некоторыми депутатами после присяги исполнили венгерский гимн, этим случаем заинтересовалась Служба безопасности Украины.

«Служба безопасности Украины в рамках определенной законодательством компетенции проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивськой сельской объединенной территориальной общины», — сообщают в СБУ.

Отмечается, что 21 ноября 2020 года во время принятия присяги часть депутатов «по инициативе председателя» исполнила национальный гимн Венгрии.

«Полученные Службой материалы по этому событию пока тщательно проверяются. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования», — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце ноября на украинско-венгерской границе наши пограничники не пропустили в Украину венгерского политика Иштвана Грежу, который планировал посетить город Берегово. Дело в том, что еще в октябре этого года венгерскому уполномоченному запретили въезд на украинскую территорию из-за участия в предвыборной агитации в Закарпатье.

Фото со странички СБУ в соцсетях.

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