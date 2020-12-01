Кабмин не будет рассматривать вопрос локдауна на заседании 2 декабря, — Степанов

На заседание Правительства Украины, которое запланировано на среду, 2 декабря, не вносилось предложение о введении жесткого локдауна. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы такое предложение не вносили. У нас есть другие постановления, которые касаются медицинской системы, отрасли, но то, что завтра, не касается именно карантинных ограничений», — сказал Степанов.

По его словам, будут рассматриваться постановления по дополнительному выделению средств на различные нужды, а проекта решения по дополнительным ограничениям даже не готовили.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине обязательно введут, вопрос только в дате — он объяснил, от чего зависят сроки.

Фото: Facebook Максима Степанова

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