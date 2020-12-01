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Украина

Данилов уверен, что не заболел коронавирусом, потому что ест чеснок

18:29 1 декабря 2020
лук, чеснок

В то время, когда многие простые украинцы и представители власти болеют коронавирусом, секретарь СНБО Алексей Данилов продолжает утверждать, что до сих пор не подхватил недуг, потому что употребляет витамины, а также лук и чеснок.

Об этом чиновник сказал, отвечая на вопрос «Українських Новин».

«Тфу, тфу. Не болел (коронавирусом). Витамины употребляю. Чеснок и лук. Это не была шутка, когда я говорил о чесноке и луке. Они содержат фитонциды», — добавил Данилов.

Напомним, весной Данилов уже говорил о «лучших лекарствах от коронавируса — луке, сале и чесноке». Тогда его высмеяли.

Медики также опровергают эффективность народных методов в защите от COVID-19. И дают более практичные рекомендации для профилактики заражения: мыть руки, избегать скопления людей, носить маску при появлении простудных симптомов.

Как сообщали «ФАКТЫ», Данилов заявил, что полный локдаун в Украине будет обязательно введен, но пока не назвал даты, в течение которых будут действовать жесткие ограничения. Другие представители власти говорили о жестком карантине с 23−24 декабря по 15 января.

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