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Украина

Опасный новый "Житель": на Донбассе обнаружен российский комплекс радиоэлектронной борьбы

1:49 2 декабря 2020
Комплпекс радиоборьбы

Несмотря на отсутствие прогресса в переговорах по Донбассу, участники миссии ОБСЕ продолжают мониторить ситуацию в регионе, и одной из их «находок» в ночь на 29 ноября стал российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель».

Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«28 ноября в 23:29 ориентировочно за 5 км от границы с Россией БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель», — говорится в сообщении.

Как известно, данное оборудование используется для выявления радиолокационных приборов, а также создания радиопомех, в том числе и при использовании мобильной связи. Комплекс используется оккупантами с 2016 года, несколько «Жителей» были уничтожены бойцами ВСУ.

Возможно, такая же судьба ждет и поступившее террористам оборудование.

Напомним, на Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела. Большинство из них — в Луганской области. А в понедельник, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности о перемирии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом месяце в результате авиаудара израильских ВВС был уничтожен 51-й полк ПВО сирийских сил, включая недавно приобретенный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С».

Фото: Википедия

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