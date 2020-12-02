Эксперты рекомендовали НАТО "распахнуть двери" для Украины и Грузии

В связи с попытками России наращивать свое присутствие в Восточной Европе Североатлантическому Альянсу следует стремиться к расширению и укреплению партнерских отношений с Украиной и Грузией, активизировав политику «открытых дверей».

Об этом говорится в опубликованном 1 декабря докладе специальной экспертной группы о будущем Альянса до 2030 года, передает «Европейская правда».

Издание уточняет, что данный документ, а также дискуссия министров иностранных дел, которое продолжается в эти дни в Брюсселе, станут основанием для разработки так называемого «процесса «НАТО-2030» — стратегической концепции, которая будет вынесена генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом на обсуждение лидеров стран Альянса.

«НАТО следует очертить глобальный план для более эффективного использования своих партнерских отношений для продвижения стратегических интересов НАТО… Необходимо поддерживать и активизировать политику открытых дверей НАТО», — сказано в докладе.

Эксперты отмечают, что в этом контексте Альянсу следует расширить и укрепить партнерство с Украиной и Грузией.

«НАТО следует стремиться к расширению и укреплению партнерских отношений с Украиной и Грузией как уязвимыми демократиями, которые стремятся к членству и находятся под постоянным внешним и внутренним давлением со стороны России», — говорится в докладе экспертов.

Как известно, на саммите в Лондоне в декабре 2019 года лидеры Альянса дали поручение генсеку осуществить переосмысление организации с тем, чтобы сделать Альянс сильнее политически и в военном плане, так называемый процесс НАТО-2030.

С этой целью Столтенберг создал группу экспертов, которая подготовила свои рекомендации.

В свою очередь, Украина хочет, чтобы стратегическая концепция НАТО-2030, которая будет определять будущее Альянса на следующие 10 лет, включала вопрос членства Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в МИДе сделали важное заявление о том, что в случае необходимости Украина может стать членом НАТО без прежних условий, в том числе выполнения плана действий по членству (ПДЧ).

Фото: belsat.eu

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