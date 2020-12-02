28.42 / 28.62 33.81 / 34.23
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ждать осталось недолго: астролог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в Украине

3:02 2 декабря 2020
Коронавирус школа

Астролог Влад Росс, предсказавший пару лет назад перемирие на Донбассе во второй половине 2020 года, считает, что в Украине эпидемия COVID-19 достигнет плато в январе 2021 года, а потом пойдет на спад.

Своими откровениями он поделился с «Главредом».

«Украина достигнет плато в январе следующего года, и дальше эпидемия будет идти на спад», — считает астролог.

В то же время Влад Росс предупреждает, что на протяжении декабря коронавирус унесет больше всего жизней, из-за чего локдаун станет неизбежным.

Расслабиться же можно будет только весной — начиная примерно с апреля.

«В нашей стране в апреле установится более-менее благоприятная эпидемическая ситуация», — полагает эксперт.

Тогда же, по его мнению, можно будет начинать и ослабление масочного режима.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный педиатр доктор Комаровский предостерег, что в ближайшие месяцы украинцам нужно обязательно носить защитные маски.

Фото: tsn.ua

48

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Коронавирус школа

Ждать осталось недолго: астролог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в Украине

Сальма аш-Шими

"Странные танцы у пирамиды": в Египте задержали модель, которая изображала "бесстыжую жрицу"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер