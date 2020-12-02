Помощь от Зеленского: деньги получат даже те, кто не платил налоги

Несмотря на угрозы народных избранников, помощь от главы государства в виде 8 тысяч гривен получат практически все работающие украинцы и физлица-предприниматели, которые потеряют часть дохода из-за усиления карантина.

А так как размер помощи не будет привязан к сумме выплаченных налогов, то деньги получат и те, кто скрывал обороты, выплачивая минимальные налоги. Почему такое произойдет, поясняет «Обозреватель».

Согласно тексту президентского законопроекта № 4430, который зарегистрирован в Верховной Раде, требования по уплате налогов для получения помощи нет. То есть 8 тысяч могут получить даже те, кто платит всего несколько тысяч грн налогов.

В то же время без выплаты останутся

сотрудники:

если после 31 октября 2020-го виде деятельности их предприятия поменяли на тот, который не может работать в период локдауна;

работают по совместительству;

получают среднюю зарплату выше 30 тыс. грн.

Предприниматели,

если:

официально работают меньше трех месяцев;

платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;

которые после 31 октября 2020-го поменяли вид деятельности;

которые являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями;

которые уже прекратили свою деятельность (закрылись).

Для того, чтобы получить деньги, нужно заполнить заявление в электронной форме с помощью Единого государственного портала электронных услуг. В заявлении нужно указать ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, ИНН, адрес места жительства, подтверждение соответствия застрахованного лица положениям закона; номер банковского счета для выплаты единовременной материальной помощи — по стандарту IBAN.

Из других новшеств документа:

поддержку будут предоставлять на время карантина и шесть месяцев после него;

продлят договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период карантина

отменят плату за аренду коммунального и государственного имущества;

в стаж будет считаться период, когда человек получал помощь;

разрешат доплачивать ЕСВ самостоятельно, чтобы не потерять часть пенсии.

Пугающая «математика» новой идеи Зеленского состоит в том, что за три месяца налоговых каникул бюджет может потерять 6,2 млрд грн. Если же налоговые каникулы затянутся на полгода, «дырка» составит уже 12,4 млрд! (для расчетов использованы данные ГНС за прошедший год). Если каждому физлицу-предпринимателю выплатят по 8 тысяч гривен, из бюджета придется потратить 14,4 млрд грн! Так, в Украине около 1,8 млн физлиц-предпринимателей, которые платят около 25 млрд грн налогов в год, говорится в данных Opendatabot.

В то же время в Офисе президента рассчитывают, что за время карантина закроется часть ФЛП, а размер компенсации составит около 10 млрд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, на заседание правительства, которое запланировано на среду, 2 декабря, не вносилось предложение о введении жесткого локдауна. По его словам, будут рассматриваться постановления по дополнительному выделению средств на различные нужды, а проекта решения по дополнительным ограничениям даже не готовили.

Фото: Интерфакс

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