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Украина

Ждут удобного случая: генерал США Ходжес напомнил о планах Путина "пробить сухопутный коридор" в Крым

6:05 2 декабря 2020
Бен Ходжес

Если руководство Российской Федерации почувствует, что останется безнаказанным в случае агрессии против Украины, оно решится на захват чужих территорий.

Таким мнением с ТСН поделился генерал-лейтенант, командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

«Я абсолютно уверен, что это то, что они хотели бы сделать. Я точно не знаю, собираются ли они это сделать на самом деле. Но, если они верят, что Запад на самом деле не отреагирует, я думаю, что они будут готовы попробовать на это пойти. … Я хочу сказать, что должна быть устойчивость украинского общества, членов парламента и местных властей и они должны иметь желание этому противостоять», — сообщил Бен Ходжес.

При этом он подчеркнул, что вовсе не считает, что после оккупации Крыма блок НАТО в военном плане потерял Черноморский регион — в регионе есть три союзника альянса.

В то же время военным нужно делать больше в черноморском бассейне, чтобы перехватить инициативу у Кремля и привлечь россиян к ответственности за нарушение международного права.

Пока что Черное море не является достаточно приоритетным для того, чтобы увеличивать присутствие в нем военных НАТО — у ВМС США там пока что всего пару кораблей.

Поэтому Украина, Турция, Румыния, Грузия и Болгария должны работать вместе, чтобы «повысить вашу собственную способность противостоять, и привлечь Германию и Францию уделять больше внимания целям России в регионе».

Бен Ходжес уверен, что указанные страны должны сотрудничать между собой, как с военной точки зрения, обмена разведданными, так и с дипломатической — чтобы объединить свои голоса в Брюсселе, Вашингтоне, Берлине, Париже, Лондоне для повышения осведомленности о стратегической важности.

Сейчас, по мнению Бена Ходжеса, этих голосов нет, каждая страна движется сама по себе и не имеет должного внимания в Брюсселе или Вашингтоне.

Напомним, что командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что командование Военно-морских сил Украины не исключает новой агрессии со стороны России. Российские войска действительно могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы взять под контроль поставки воды на полуостров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в интервью нашему изданию высказал уверенность, что Кремль не отказался от проекта «Новороссия», по которому Россия может получить сухопутный коридор в аннексированный Крым.

Фото: rbc.ru

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