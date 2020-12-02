Арестович намекнул на силовой сценарий освобождения Донецка, Луганска и Крыма

Алексей Арестович, назначенный внештатным советником главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны, не исключает военный сценарий в освобождении Донбасса и Крыма.

Об этом спикер украинской делегации в ТКГ написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос, когда Украина начнет освобождать оккупированные территории.

«А когда освободил Азербайджан?» — так ответил Арестович.

Как известно, Азербайджан осенью 2020 года при военной поддержке Турции военным путем сумел отбить у Армении часть территорий Нагорного Карабаха.

Напомним, Арестович работает в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе с конца октября. Назначая его, Леонид Кравчук объяснил свой выбор наличием у блогера военного опыта и способности к глубокому информационному сообщению всего, что касается войны на Донбассе.

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