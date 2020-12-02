Заподозренная в романе с Саакашвили Ясько пробует себя певицей

Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько, у которой якобы роман с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, оказалась творческой личностью.

Она пишет песни и сама их исполняет. На днях на странице Ясько в Instagram появилось видео, в котором народный депутат поет свою песню «Квіти».

Песня написана Елизаветой в студенческие годы, во время учебы в Киевском Национальном университете имени Тараса Шевченко.

«Во время Революции Достоинства Лиза исполняла ее на легендарном фортепиано на баррикадах Майдана. Цветы расцвели той холодной зимой, которая изменила Украину», — написала нардеп под видео.

Вместе с Ясько песню исполняет Свенунг Нигурд.

Ранее Елизавета опубликовала видео, в котором она исполняет украинскую песню «Под облачком». Видео девушка назвала «Сшивание Украины Лемковщиной».

Напомним, Ясько по образованию политолог. Она училась в Киевском национальном университете им. Шевченко, и в МГУ им. Ломоносова в Москве.

Известна как основательница инициативы Yellow Blue Strategy, работала в консалтинговой компании CFC Consulting, Украинском кризисном медиа-центре, снимала документальные фильмы.

Депутат от «Слуги народа». После интим-скандала с Богданом Яременко, Ясько заняла пост главы парламентского комитета по внешней политике.

Фото Instagram/lisa_yasko

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