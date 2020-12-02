28.42 / 28.62 33.87 / 34.31
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Это только в фантазиях»: Арестович исключил «ужасный конец» Зеленского

9:02 2 декабря 2020
Алексей Арестович

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, а теперь уже и внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что у него нет планов по «побегу с Банковой».

Так, под его постом в соцсетях, в котором он сообщил о назначении советником Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, один из интернет-пользователь поинтересовался, есть ли у Арестовича запасной план: «Алексей, план „бегства“ с Банковой предусмотрели? Ведь по всем признакам, действующий президент стремительно теряет рейтинг и неизвестно, каким кошмаром это все закончится».

На что Арестович заявил о «фантазиях некоторых доброжелателей».

Ранее Алексей Арестович, у которого поинтересовались, когда Украина начнет освобождать оккупированные территории, намекнул на силовой вариант, вспомнив недавнюю армяно-азербайджанскую войну за Нагорный Карабах.

Фото Алексея Арестовича из соцсетей.

171

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Сценка Квартала 95 с Кравчуком и Фокиным

Зеленский извинился перед Кравчуком за сценку «Квартала 95», — журналист

Арестович

Арестович намекнул на силовой сценарий освобождения Донецка, Луганска и Крыма

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер