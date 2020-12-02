«Это только в фантазиях»: Арестович исключил «ужасный конец» Зеленского

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, а теперь уже и внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что у него нет планов по «побегу с Банковой».

Так, под его постом в соцсетях, в котором он сообщил о назначении советником Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, один из интернет-пользователь поинтересовался, есть ли у Арестовича запасной план: «Алексей, план „бегства“ с Банковой предусмотрели? Ведь по всем признакам, действующий президент стремительно теряет рейтинг и неизвестно, каким кошмаром это все закончится».

На что Арестович заявил о «фантазиях некоторых доброжелателей».

Ранее Алексей Арестович, у которого поинтересовались, когда Украина начнет освобождать оккупированные территории, намекнул на силовой вариант, вспомнив недавнюю армяно-азербайджанскую войну за Нагорный Карабах.

Фото Алексея Арестовича из соцсетей.

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