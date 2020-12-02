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Украина

Зеленский извинился перед Кравчуком за сценку «Квартала 95», — журналист

9:27 2 декабря 2020
Сценка Квартала 95 с Кравчуком и Фокиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось извиняться перед назначенным им главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонидом Кравчуком за креатив его бывших коллег по «Кварталу 95».

Об этом в соцсетях пишет журналист Матвей Ганапольский, комментируя номер «кварталовцев» о том, как на переговоры в Минск отправили экс-премьер-министра Витольда Фокина, который ранее был замглавы делегации украинских переговорщиков, но был уволен, и Леонида Кравчука. Их отправили на консультации вдвоем, поскольку, по замыслу «кварталовцев», один плохо видит, второй плохо слышит — «в сумме это один полноценный переговорщик».

«Это очень смешной номер «Квартала 95», который, впрочем, требует объяснения для тех, кто не следит за российско-украинской войной, — пишет Ганапольский на своей страничке в соцсетях. — Существует «трехсторонняя группа урегулирования», куда Зеленский назначил от украинской стороны бывшего президента Украины Леонида Кравчука и премьера Украины еще советских, по-моему, времен Витольда Фокина.

В сценке они приходят к Зеленскому, чтобы рассказать о результатах своей работы. Все очень смешно и правдиво — им обоим глубоко за 80-т. Есть лишь один нюанс — их в эту рабочую группу назначил лично Владимир Зеленский. Вот такой юмор…

Кстати, Зеленскому (реальному) пришлось потом лично извиняться перед Кравчуком за эту сценку, что говорит о двух вещах. Во-первых, Украина, как ни крути, страна демократическая и свободная. А во-вторых, хорошо бы подумать, кого и куда назначаешь".

А вот и та самая сценка, за которую пришлось извиняться Зеленскому.

Ранее «кварталовцы» нарвались на жесткую критику за песенный номер с участием хора Веревки, в котором высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Фото — скриншот.

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