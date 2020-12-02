Опрос показал поддержку локдауна украинцами

Социологический опрос «Рейтинга» показал, что за последнее время выросло количество украинцев, которые поддерживают введение в стране локдауна, который власти обещают «100-процентно ввести», однако даты начала действия жестких карантинных мер еще не известны.

Согласно данным социологических исследований, поддержка ведения локдауна выросла с 36 до 42%, а количество противников уменьшилось с 61 до 55%. Возросло и количество тех, кто считает, что жесткий карантин сможет уменьшить распространение коронавирусной инфекции — с 55 до 58%. Локдаун на новогодние праздники также поддерживают 58% респондентов, против этого — 40% участников опроса.

Также отмечается, что в течение последних двух недель уровень поддержки «карантина выходного дня» уменьшился с 49 до 44%, а количество противников таких ограничительных мер выросло с 49 до 54%. Немногим более трети опрошенных — 34% респондентов — ожидают, что в результате реализации этого проекта распространение коронавируса уменьшится, а 64% ​ не согласны с таким утверждением.

Что же касается действий власти по борьбе с распространением инфекции, то 45% респондентов считают их оптимальными, 30% - слишком мягкими, а 11% - слишком жесткими. Отмечается, что количество тех, кто считает действия власти слишком мягкими, за две недели несколько возросло

В опросе приняли участие 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения — 28−30 ноября 2020 года.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на заседание правительства, запланированное на 2 декабря, не вносилось предложение о введении жесткого локдауна.

Фото с Pixabay.

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