Кернес получил особую привилегию в горсовете

Первое заседание горсовета Харькова, руководителем которого переизбран Геннадий Кернес, может пройти из без его присутствия, хотя сын харьковского городского головы и заявлял, что «врачи разрешают ему ехать».

Дело в том, что, как сообщает «Страна», старый состав горсовета (первое заседание нового должно состояться до 20 декабря, — Авт.) утвердил изменения в регламент своей работы.

Было решено, что первая сессия нового горсовета и выборы секретаря могут проходить без присяги мэра. Так что если Кернес повременит с возвращением в Украину, городом будет руководить секретарь.

Отмечается, что в окружении мэра заявляют, что Геннадий Кернес таки должен вернуться в Харьков до 20 декабря, однако принятое горсоветом решение может свидетельствовать и об обратном.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил Айну Тымчук председателем Харьковской областной государственной администрации. В 2010—2014 годах она была заместителем Геннадия Кернеса.

Фото с сайта горсовета Харькова.

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