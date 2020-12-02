28.40 / 28.60 33.93 / 34.44
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кернес получил особую привилегию в горсовете

11:55 2 декабря 2020
Геннадий Кернес

Первое заседание горсовета Харькова, руководителем которого переизбран Геннадий Кернес, может пройти из без его присутствия, хотя сын харьковского городского головы и заявлял, что «врачи разрешают ему ехать».

Дело в том, что, как сообщает «Страна», старый состав горсовета (первое заседание нового должно состояться до 20 декабря, — Авт.) утвердил изменения в регламент своей работы.

Было решено, что первая сессия нового горсовета и выборы секретаря могут проходить без присяги мэра. Так что если Кернес повременит с возвращением в Украину, городом будет руководить секретарь.

Отмечается, что в окружении мэра заявляют, что Геннадий Кернес таки должен вернуться в Харьков до 20 декабря, однако принятое горсоветом решение может свидетельствовать и об обратном.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил Айну Тымчук председателем Харьковской областной государственной администрации. В 2010—2014 годах она была заместителем Геннадия Кернеса.

Фото с сайта горсовета Харькова.

830

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Геннадий Кернес

Кернес получил особую привилегию в горсовете

Коронавирус школа

Ждать осталось недолго: астролог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в Украине

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер