«Сейчас я вас буду бить»: Табах счел Трампа лучшим президентом США для Украины

Президент Трамп, который в ближайшее время освободит Белый дом для своего приемника Джо Байдена, во время своей каденции очень много сделал для Украины, показал, что США поддерживает нашу страну.

Так в интервью изданию «ГОРДОН» заявил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий Табах, отвечая на реплику Дмитрия Гордона о том, что Трамп для Украины он особо ничего не сделал.

«Вот сейчас я вас буду бить. …Я не обращаю внимания на слова — я обращаю внимание на то, что делается человеком. А здесь подходит к Трампу до точности наоборот», — сказал Табах.

По его словам, в 2014 году, когда в Украине началась война, администрация президента Обамы «прислала списанные носки и одеяла из американской армии». Хотя Конгресс еще тогда разрешил летальное оружие Украине.

Он напомнил, что когда Трамп пришел к власти, Украина получила летальное оружие.

«Снайперские винтовки, Javelin, радары ночного видения — все, что только самым близким друзьям мы даем. Он дает такой жест. Потом Трамп подписывает „список Магнитского“ — то, что Обама не делал любым способом. И поэтому „Обама не любил Россию, а Трамп любит Россию“. Потом Трамп закрывает все российские консульства из-за Украины. Здесь идет фейк, что он это делает под давлением Конгресса. Но не делал он это под давлением Конгресса. Потому что в то время Конгресс был „республиканский“ и давить на него никаким образом не мог. Это он давил на Конгресс», — уточнил военный.

Табах уточнил, что помощь Киев получил тогда, когда Украина вмешивалась в американские выборы.

«Вот этот ваш дипломат молодой, который все рассказывает сегодня… Он сейчас находится в Америке и дает показания. И наша посол в этом участвовала, и Сорос в этом был замешан, и как-то посольство наше имело дело с Соросом, с властью, и сын Байдена здесь был», — добавил Табах.

По его словам, посол Украины в США и многие политики открыто агитировали украинскую диаспору не голосовать за Трампа потому что якобы «он пророссийский, потому что он любит Путина».

Табах отметил роль Трампа в укреплении НАТО и блокировании санкциями строительство газопровода «Северный поток-2».

«Самолеты НАТО начинают летать, корабли — патрулировать. Это недружеский жест в сторону Путина. Вы считаете, это он так любит Путина? Это так он ему делает одолжения? Далее — он идет и говорит: «Закрыть «Северный поток». Он Меркель говорит: «Я выведу войска отсюда. Потому что ты хочешь, чтобы я тебя защищал своей кровью и своими солдатами за свой счет, а вы пока что миллиарды с русскими будете делать. Нет. Я санкции ввожу против «Северного потока», — уточнил военный.

Кроме того, при Трампе ракеты ПРО появились в Польше, то, что Обама отказывался делать на просьбу Варшавы.

По словам Табаха, Трамп унизил Путина, выйдя из договоров по открытому небу и ракетам средней и близкой дальности, не предупредив об этом Россию. Он разрешает фракинг нефти и добычу нефти на Аляске. Таким образом обрушив цены на нефть и договорившись с Саудовской Аравией, что надо сделать.

«Но Байден уже говорит, что, когда он будет президентом, он запретит фракинг — добычу сланцевого газа. И добычу на Аляске. То есть нефть пойдет вверх. И это спасет Россию»,— отметил Табах.

Напомним, президентский срок Дональда Трампа неотвратимо приближается к концу. Он официально уйдет с поста в январе 2021 года, но эксперты считают, что у Трампа есть план «Б», чтобы снова вернуться в Белый дом.

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