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Украина

Кличко и Гройсман неожиданно пристроились за Зеленским в опросе «Рейтинга»

12:27 2 декабря 2020
Гройсман и Кличко

Социологический опрос группы «Рейтинг» показал, что украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому, мэру Киева Виталию Кличко и экс-премьеру Владимиру Гройсману.

По данным опроса, рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Зеленский, ему доверяют 44 процента опрошенных, 53 процента — не доверяют.

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33 процента респондентов, не доверяют 54 процентов.

Бывшему главе правительства Владимиру Гройсману доверяет 31 процент опрошенных, не доверяют — 58 процентов.

Действующему премьеру Денису Шмыгалю доверяют 15 процентов респондентов, 46 — не доверяют, а 34 процента опрошенных ответили, что не слышали о таком политике.

Меньше всего украинцы доверяют главе офиса президента Андрею Ермаку — 9 процентов опрошенных. При этом 42 процента ответили, что не знают такого политика, 44 процента — не доверяют Ермаку.

Рейтинг недоверия возглавил бывший премьер Арсений Яценюк, которому не доверяют 78 процентов опрошенных.

У Дмитрия Разумкова рейтинг доверия 27 процентов, у Юлии Тимошенко — 26 процентов, у Юрия Бойко — 24 процента.

Петру Порошенко доверяют 23 процента опрошенных, Арсену Авакову — 22 процента.

Исследование проводила социологическая группа «Рейтинг» 28−30 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонный интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

Напомним, социологический опрос «Рейтинга» показал, что за последнее время выросло количество украинцев, которые поддерживают введение в стране тотального локдауна.

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