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Украина

Украинским подросткам запретили продажу электронных сигарет

12:29 2 декабря 2020
Электронная сигарета

В среду, 2 декабря, Верховная Рада приняла законопроект, ограничивающий продажу электронных сигарет. Об этом сообщается в онлайн-трансляции Рады.

Документ поддержали 309 народных депутатов. Новый запрет начнет действовать с 1 января 2021 года. Он предусматривает штрафы от 400 до 800 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан (от 6 800 грн до 13 600 грн) за продажу электронных сигарет подросткам, не достигшим 18 лет.

Запрет обосновывается тем, что электронные сигареты содержат никотин и поэтому вызывают зависимость, хотя эта продукция и позиционируется производителями как менее вредная альтернатива обычным сигаретам.

Ранее сообщалось, что курение сигарет, кальянов и вейпов повышает риск осложнений при заболевании коронавирусом COVID-19.

Фото: pixabay

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