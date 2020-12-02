Карантин выходного дня отказались продлевать в Украине

Во вторник, 2 декабря, на заседании правительства отменили «карантин выходного дня». С этого момента в Украине на выходных и в будни будет действовать ограничения «оранжевой» зоны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас Кабмин нарабатывает решение о возможном ужесточении карантинных ограничений. О них станет известно за семь дней до введения в действие.

Шмыгаль отметил, что был проведен опрос в регионах по поводу оптимальных карантинных мер.

Премьер заявил, что его поддержали руководители городов и главы облгосадминистраций относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок и концертов на новогодние праздники.

«Установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60 процентов представителей органов местного самоуправления», — уточнил премьер.

Напомним, карантин выходного дня был введен на срок с 14 по 30 ноября. По мнению специалистов, он не дал ожидаемых результатов по снижению заболеваемости коронавирусом. Власти намерены ввести в Украине тотальный локдаун, но пока не определились с датами.

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