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Украина

Зеленский притормозил свой скандальный законопроект по КСУ

14:19 2 декабря 2020
Зеленский

После того, как президент Зеленский обратился к Венецианской комиссии за экспертной помощью в связи с конституционным кризисом в стране, он предложил отложить рассмотрение в Раде своего законопроекта по КСУ.

Фотокопию письма президента опубликовал в своем Telegram-канале бывший нардеп Игорь Мосийчук.

В письме на имя спикера Дмитрия Разумкова президент просит рассмотреть его законопроект после 11−12 декабря, когда будут готовы выводы Венецианской комиссии.

Напомним, после того, как КСУ отменил статью о незаконном обогащении, президент подал в Верховную Раду законопроект № 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», который позволит начать процедуру отбора новых судей КСУ.

В свою очередь, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.

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