Какая погода будет в декабре: синоптики дали прогноз

В конце ноября синоптики обещали, что в декабре в Украину придут морозы. Правда, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что зима 2020−2021 годов может запомниться повышенной температурой.

Какой же погоды нам ждать в декабре? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.



В четверг, 3 декабря, небольшой снег ожидается местами в северных и центральных областях Украины, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на западе местами столбики термометров опустятся до нуля, а в Крыму воздух прогреется до 9−11 градусов тепла.

В пятницу, 4 декабря, ожидается сухая и солнечная погода по всей Украине, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в северных областях и на Луганщине столбики термометров опустятся до отметки минус 1, а в Одесской области воздух прогреется до 9 градусов тепла.

В субботу, 5 декабря, без осадков по всей территории Украины, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем холоднее всего будет в северных и восточных областях, где столбики термометров опустятся до отметки -1. В Закарпатской области воздух прогреется до 11 градусов тепла.

В воскресенье, 6 декабря, в Украине будет сухо и солнечно. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем на востоке страны температура воздуха опустится до отметки 1−2 градуса мороза. Теплее всего будет в Закарпатье — до 11 градусов с плюсом.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в декабре в Украине ожидается два периода сильных морозов.

— Так, в День святого Николая температура может опуститься до минус 13. Погода в праздник будет еще и снежной, — рассказ синоптик «ФАКТАМ». - Если в целом говорить о погоде в декабре, то, по моим расчетам, будет два периода с достаточно низкими температурами: с 8 по 14 декабря и с 18 по 28 декабря. В первый период температура воздуха будет опускаться до отметок 9−11 ниже нуля, на протяжении второго возможно снижение до минус 10−13. С 18 по 20 декабря и с 27 по 28 декабря стоит ожидать снегопадов. К сожалению, погода на Новый год будет теплой и дождливой. Это связано с тем, что 29 декабря в Украине начнется оттепель. Так, в последние дни уходящего года, с 29 по 31 декабря, будет наблюдаться хоть и небольшие, но плюсовые значения — 1−3 градуса тепла. Кроме того, в этот период возможен снег с дождем.

Ранее другой народный синоптик, Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что зима порадует нетипичным теплом — зимним бабьим летом. «Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температуры. А вот в День святого Николая, 19 декабря, ночью температура может существенно упасть. Последняя декада декабря ожидается теплой, с нетипичной для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок», — сказал Владимир Деркач.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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