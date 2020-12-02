Микитась обвинил Татарова в причастности к трагедии «Укрбуда»

Бывший народный депутат и застройщик Максим Микитась, который проходит по делу о махинациях с недвижимостью, из СИЗО рассказал об участии заместителя руководителя Офиса президента Андрея Ермака Олега Татарова в истории с «Укрбудом».

На своей страничке в соцсетях Микитась рассказывает, что в строительной компании Татаров работаю юристом в «Укрбуде», и что «год назад в кризис компании его роль как специалиста „по схемам“ была существенной и очень неоднозначной».

«Это он автор схем составленных им меморандумов, по которым и увели «Укрбуд», — пишет он и добавлялет, что оказался за решеткой, в том числе, и благодаря записи одной из встреч, которую по совету Татарова записали на видео.

Ранее «Украинская правда» сообщала, что НАБУ расследует дело, которое, в частности, касается возможной причастности замглавы ОП Татарова к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Фото Максима Микитася из соцсетей.

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