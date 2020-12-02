Почти половина «резервистов» в ОРДЛО готовы оказать сопротивление в случае «призыва» в ряды боевиков, — разведка

На неподконтрольной Украине части Донбасса оккупанты планируют организовать с 1 января 2021 года призыв на срочную службу местных жителей. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Возможность призыва рассматривается в связи с низким уровнем укомплектованности армейских корпусов российских оккупантов.

Для изучения того, как «военнообязанные» относятся к прохождению срочной службы, в соединениях и частях 1 и 2 АК был проведен анонимный опрос «резервистов» — он прошел в ходе мобилизационных сборов. Однако только 15% опрошенных выразили желание проходить военную службу. Около 50% респондентов заявили, что будут оказывать сопротивление всеми способами, попытаются покинуть оккупированную территорию — около 25%, собираются откупиться или «откосить» — 10%.

Ранее Стрелков крайне скептически оценил боеготовность «ДНР» и «ЛНР».

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