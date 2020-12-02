Александр Мамро: «Самый дорогой проданный лот — заброшенный корпус легендарного завода «Арсенал» в центре Киева»

Традиционно покупка таможенного конфиската и залогового имущества была доступна лишь избранным, товар продавался на нескольких площадках с ограниченным доступом. Стоимость такого добра была существенно ниже рыночной. Сейчас на электронных торгах все желающие могут купить ликеро-водочные заводы, птицефабрики, торговые центры бизнесмена Олега Бахматюка, помещения в центре Киева, принадлежавшие компании «Киевмедпрепарат» (ее связывают с Константином Жеваго), или автомобили скандально известного столичного застройщика Максима Микитася. Еще недавно на аукционе реализовывались даже домашние животные, но после резонанса в СМИ и изменений в законодательстве их передают зоозащитникам, а также в центры, которые могут обеспечить надлежащее содержание. Как приобрести предприятия некогда успешных бизнесменов и политиков, кто имеет право на бесплатную передачу имущества и что необходимо для его получения, «ФАКТЫ» расспросили у гендиректора государственного предприятия СЕТАМ Александра Мамро.

«Торгуются активы, связанные с Олегом Бахматюком, Константином Жеваго»

— На СЕТАМ часто выставляют имущество, ранее принадлежавшее олигархам. В частности, сейчас среди лотов есть птицефабрика Олега Бахматюка. Имущество еще каких известных бизнесменов или политиков продается с аукциона?

— Мы можем говорить о том, что имущество, реализуемое на СЕТАМ, принадлежит аффилированным с политиками или бизнесменами компаниям. Утверждать, мол, то или другое имущество принадлежит кому-то из известных людей, не можем. Мы исходим из информации, появляющейся в ходе расследования уголовных дел, информации СМИ. Эти данные и показывают, связан ли бизнесмен с той или иной компанией.

Сегодня торгуются активы, связанные с бизнесменом Олегом Бахматюком, Константином Жеваго. Птицефабрику «Киевская» (связывают с «Укрлэндфармингом» Бахматюка. — Авт.), ряд объектов недвижимости в Ивано-Франковской области — ликероводочный завод и торговые центры. Этот кейс насчитывает восемь лотов. Стартовая стоимость лотов от 5 до 160 миллионов гривен.

Взыскание имущества проводилось в рамках дела о рефинансировании. Когда у Бахматюка были связанные с ним банки (VAB и «Финансовая инициатива». — Авт.), НБУ выдавал им рефинансирование, под которое и были заложены объекты, выставленные сейчас на продажу.

Второй большой кейс — имущество, принадлежавшее компании «Киевмедпрепарат». Ее связывают с Константином Жеваго. Там аналогичная с Бахматюком ситуация. Рефинансирование получал банк «Финансы и кредит», а взыскателем выступает НБУ. Это имущество также было передано в залог под рефинансирование.

— Расставаться со своим имуществом никто не хочет, особенно если речь идет об активах стоимостью в миллионы гривен. Чтобы сорвать торги, бизнесмены порой готовы идти на многое. Бывали ли случаи отмены торгов дорогостоящих лотов?

— Постоянно сталкиваемся с сопротивлением таких компаний и их бывших владельцев. Обычно они обращаются в судебные органы для получения определения или решения суда о наложении ареста на это имущество либо о запрете продажи. По нашему мнению, такие определения суда спорны. Мы со своей стороны работаем над тем, чтобы их отменить. Подаем заявления о нарушениях со стороны участников торгов в правоохранительные органы.

По птицефабрикам, связанным с Бахматюком, состоялись первые торги. Два первых участника потеряли свои гарантийные взносы, поскольку они не оплатили сумму, заявленную ими как участниками аукциона. Сделано это было для того, чтобы сорвать торги и выиграть время.

Благодаря таким манипуляциям у них появился еще примерно месяц (время между первыми и вторыми торгами). За этот период они продолжают получать прибыль от работающего бизнеса. Гарантийные взносы за два лота (птицефабрики) составили 13 миллионов гривен. Эти деньги остаются в нашем государственном предприятии. С них мы выплачиваем зарплату, оплачиваем аренду офисов, складов и так далее. По итогам отчетного периода 80 процентов прибыли перечисляем в госбюджет.

— Ранее среди лотов СЕТАМ можно было увидеть и элитные авто экс-министра доходов и сборов Клименко. Сейчас есть лоты, связанные с представителями бывшей власти?

— Эти лоты реализовывались в рамках арестованного имущества по уголовному делу. К нам на торги оно поступало от АРМА (Агентство розыска и менеджмента активов. — Авт.). Тогда имущество распродали.

Два месяца назад продавались автомобили известного застройщика Максима Микитася, но из-за высокой стоимости не было желающих приобрести эти лоты. По нашей информации, АРМА передала их в управление.

В ближайшее время несколько автомобилей, принадлежавших одному криминальному авторитету, будут выставлены на торги.

— Кто может их приобрести?

— Никаких особых требований к участникам нет. Юридическое или физическое лицо, являющееся зарегистрированным участником, может участвовать и победить в торгах.

«Рынок арестованного имущества проблемный»

— Бывшие собственники этого имущества могут его выкупить?

— В законодательстве нет нормы, запрещающей должнику или связанным с ним лицам покупать это имущество. Взыскателю все равно, кто его купит или за чей счет он возместит сумму убытков (либо взыскание задолженности).

— По вашим наблюдениям, кто из участников торгов делает наиболее высокие ставки?

— Чаще всего собственник этого имущества. Это объясняется просто. К примеру, есть квартира в центре столицы, где проживает должник, он же собственник. Соответственно, покупая ее на торгах, ему не нужно связываться с выселением жильцов. Получается, уплаченные должником деньги пойдут на погашение долгов, а имущество останется у него. Поэтому он или связанное с ним лицо предлагает более высокую цену.

— Покупка собственного имущества с аукциона — разве это не мошенничество?

— Участие связанных лиц в аукционе имеет один минус — в том случае, если деньги собственника получены незаконным путем, а потом легализованы. Но тогда с этим должны разбираться уже правоохранительные органы.

— Часто доводилось слышать о ситуации, когда новый собственник купленной на аукционе квартиры не может в нее вселиться, поскольку бывшие хозяева его туда попросту не пускают. Почему так происходит и какой смысл покупать недвижимость, если там невозможно жить?

— Все участники аукциона понимают, что рынок арестованного имущества достаточно проблемный. Всегда есть собственник, который будет сопротивляться продаже. Соответственно, если я покупаю это имущество, то должен сразу заложить в стоимость все риски, которые понесу (на адвоката, процедуру и последствия выселения).

Бывают случаи, когда собственник съезжает с квартиры и выносит абсолютно все: от оконных рам до розеток. Покупателю сложно доказать, что были нанесены убытки. С аукциона он приобретает объект недвижимости, а не «включатели-выключатели». Поэтому, съезжая, бывший собственник портит имущество либо договаривается с покупателем, что он оставляет ему все, как есть, но за это требует компенсацию. Новые собственники часто соглашаются на эти условия. Ведь восстановительный ремонт обойдется дороже.

Взыскатель понимает, что рынок этого объекта такой-то, и, кто его купит, вопрос второй. Поэтому нет смысла в запрете участия в аукционе связанных лиц.

«Сейчас „живые лоты“ не продаем»

— Недавно корпорация Roshen приобрела с аукциона Дом культуры имени С. П. Королева в Киеве, чтобы в будущем на его базе открыть концертный зал. Во сколько обошелся им этот лот? Много ли было желающих его приобрести?

— Торги за Дом культуры состоялись в конце августа этого года. Лот был выставлен нашим партнером «Укргазбанком» и ушел с молотка за 66 миллионов 370 тысяч гривен. Желающих купить этот лот было немного.

Насколько мне известно, победитель планирует сделать там современный акустический зал Roshen Concert Hall, рассчитанный на 1500 зрителей.

— Общественность была поражена состоявшейся недавно продажей с аукциона… животных. Сейчас у вас есть «живые лоты»?

— Вопрос с реализацией домашних животных благодаря резонансу был в результате решен положительно. Сейчас животные под защитой государства: они передаются на содержание, но не продаются.

Раньше все домашние животные реализовывались, поскольку у нас в законодательстве они были прописаны… как имущество. За него покупатель платил деньги заводчику, получал ветеринарный паспорт животного с указанием породы, родителей и данных о том, чипирован он или нет.

За последние годы существенно изменилось и отношение к животным. Еще 20 лет назад тех же собак заводили для охраны двора или несения службы, например, у пограничников. Со временем животные стали членами семьи, поэтому и нужны были изменения в законы. Нашумевший случай стал толчком, благодаря которому очень быстро постановлением Кабмина запретили продавать домашних любимцев.

— Как домашние животные попадали на аукцион?

— Приведу наглядный пример. У заводчика были агрессивные собаки, систематически нападавшие на соседей и прохожих. Те вызывали полицию, которая приезжала и составляла админпротокол. За подобное нарушение предусмотрено такое наказание, как усыпление или продажа животного и возмещение ущерба пострадавшим. Понятно, что покусанные граждане обращались в больницу и несли затраты на лечение.

Цена по этим лотам была низкой.

Кто и для каких целей их покупал — вопрос, но они всегда продавались. Эти моменты были законодательно не нормированы. После скандала в СМИ были приняты соответствующие изменения в законодательство и теперь животные находятся под защитой государства. Их передают в приют или ветклинику, которые могут доказать, что они способны позаботиться об их психологическом и физическом состоянии, а также реабилитации.

— Говорят, бывали у вас на торгах и змеи с медведями…

— Питоны и медведи попадали к нам по другой процедуре. А именно по безоплатной передаче. На торги они не выставлялись.

Медведи и львы были конфискованы из частного зоопарка в Покровске, где они содержались в очень плохих условиях. Крупные медведи жили в маленьких клетках и не могли даже двигаться. Люди увидели все это и написали заявление, приехала полиция и составила протокол в отношении собственника этого зоопарка.

Хотя животных, относящихся к опасным (медведи, львы), мы и раньше не имели права продавать, поскольку среди участников торгов может зарегистрироваться человек с низкой социальной ответственностью и купить животное для запугивания тех же соседей. Поэтому их бесплатно передали в приюты для животных. Решение о передаче животного принимает специальная комиссия. Медведей раздали по заповедникам, один из них — «Синевир».

А вот питонов хотели нелегально перевезти через границу, поэтому они были конфискованы. Их отдали в зоопарк.

— Вы говорили, что некоторые лоты, выставленные на аукционе, можно получить бесплатно. Бытует мнение, что бесплатно передают только, скажем так, не очень ценное имущество, например, консервацию или старую технику. Это так?

— Бесплатно передается имущество, взыскание по которому осуществляется в доход государства и не было реализовано на торгах. Преимущественно это таможенный конфискат (от канцтоваров до автомобилей). Часто детским домам передаем одежду, а военным подразделениям — автомобили. Вот сейчас готовится к бесплатной передаче самолет. Думаю, его захочет взять один из украинских летных вузов.

— Самолет отдадите бесплатно?

— Да. Мы уже один передали несколько лет назад. Тогда конфискованный Як-40 получила Кировоградская летная академия.

— Кто может претендовать на получение бесплатного имущества?

— Детские дома, государственные органы, больницы, следственные изоляторы, военные, благотворительные фонды, учебные заведения. Для этого они должны подать соответствующую заявку и пакет документов, подтверждающий их род деятельности.

Решение о передаче имущества принимает специальная комиссия, куда входят представители государственной исполнительной службы, таможни, которая непосредственно конфисковала имущество, фискальной службы и финансовой службы (чаще все это представители органов местного самоуправления). Список имущества, которое может бесплатно передаваться, есть на сайте СЕТАМ.

— Какой лот был самым дорогим, а какой — самым дешевым?

— Самый дорогой проданный лот — заброшенный корпус № 4 легендарного завода «Арсенал» в центре Киева, который был продан за 563 миллиона 710 тысяч гривен. Среди дешевых лотов стоит вспомнить консервацию, канцтовары.

Ранее глава Госгеокадастра Роман Лещенко рассказал о том, как будут организованы публичные аукционы по аренде земли. Тем временем в Украине начали официально торговать землей для легальной добычи янтаря.



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