Профессор Екатерина Амосова: «Обществу так не хватает позитива, идей, вокруг которых люди могли бы объединяться, а в «ФАКТАХ» это есть!»

Во всех почтовых отделениях Украины продолжается подписка на газету «ФАКТЫ»

Корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк:

«Когда приезжаю домой в отпуск, с удовольствием читаю газету „ФАКТЫ“. Она давно стала брендом и неким маркером качества. Столько лет занимать лидирующие позиции на рынке печатных СМИ — это уже достижение. Поэтому у меня единственное пожелание к коллективу, который возглавляет, не побоюсь этого слова, мэтр украинской журналистики Александр Ефимович Швец, — не опускать планку и продолжать делать свое дело еще долгие годы. Сам же обещаю оставаться вашим преданным читателем и поклонником».

Кардиолог, профессор Екатерина Амосова:

«Чем для меня являются «ФАКТЫ»? Газета с многолетней историей и устоявшимися традициями, сродни TIMES и GUARDIAN. Газета без «желтизны» и заангажированности. Патриотичная и человечная. Потрясают материалы о людях, которым удается преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности, истории пациентов, которых врачам удалось спасти. Обществу так не хватает позитива, идей, вокруг которых люди могли бы объединяться, а в «ФАКТАХ» это есть! Люблю читать интервью с известными людьми — учеными, спортсменами, врачами. Познавательно, впечатляюще.

Искренне желаю главному редактору газеты и всей высокопрофессиональной команде «ФАКТОВ» успехов, вдохновения и здоровья".

Офтальмолог, профессор Сергей Рыков:

«Выписываю и читаю „ФАКТЫ“ с первого номера, все 23 года. И за это время газета меня не разочаровала. Хотя раньше считалось, что газета живет один день, с „ФАКТАМИ“ это не так. Не раз видел, что даже старые номера люди передают знакомым, соседям, оставляют себе особенно понравившиеся или полезные материалы. Я не раз был участником медицинских прямых линий, которые газета еженедельно проводит уже больше двух десятилетий. Пациенты звонят в редакцию, врач отвечает на их вопросы. А в результате именно благодаря газете читатели получают реальную помощь — нам удалось спасти многим зрение. Кстати, все тексты прямых линий, выходивших в „ФАКТАХ“, можно найти в Интернете или на сайте газеты. Уверен, что карантины и локдауны пройдут, а любимая газета должна жить долго и радовать нас от первой до последней страницы»!

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской областной администрации Георгий Тука:

«Я как человек, который имеет критическое мышление и в данный момент занимается аналитикой, стараюсь изучать информацию из разных источников, чтобы хотя бы минимизировать информационные фейки. Поэтому наряду с прочими СМИ охотно читаю и газету «ФАКТЫ».

Естественно, в первую очередь меня интересуют вопросы, которые относятся к взаимоотношениям Украины и России, Украины и Соединенных Штатов Америки, Украины и Европейского союза в контексте российской агрессии. Всегда нахожу в вашей газете много полезной и актуальной информации об этом, за что спасибо".

Народний артист України Павло Зібров:

«Газету «ФАКТИ» поважаю, люблю і читаю з великим задоволенням. «ФАКТАМ» вірю, бо факти тут викладаються безпристрастно.

Я знаю головного редактора Олександра Швеця і колектив, який іде з ним стільки років. Особливо мені подобаються душевні інтерв'ю з відомими людьми й неймовірні історії про визначних особистостей — світових та вітчизняних.

Бажаю «ФАКТАМ» процвітання та вірних читачів"!

Cкульптор, народный художник Украины Олег Пинчук:

«ФАКТЫ» объективны, профессиональны, дают полную картину о происходящем.

Читаю газету много лет, со дня основания — и не изменяю традиции. Если хотите получить достоверные факты, читайте «ФАКТЫ»!

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