Прецедент: суд отменил штраф из-за отсутствия водителя на видео, сделанном с помощью системы автофиксации

Система автофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в Украине получила новую возможность — устанавливать личность водителя, игнорирующего порядок. Кроме того, в МВД сообщили о расширении покрытия применения автофиксации практически по всей стране. Вместе с тем создан прецедент по отмене штрафа.

Водители стали реже превышать скорость

Система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах теперь может регистрировать прегрешения, совершенные не только отечественными водителями, но и владельцами машин иностранной регистрации. Нововведение уже заработало, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко: «Этот проект реализуется совместно с Госпогранслужбой. При въезде в Украину авто с номерами иностранной регистрации пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя, его паспортные данные. Впоследствии, если на этой машине превысят скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией о получении сотрудниками полиции данных, необходимых для составления постановления о нарушении правил дорожного движения».

По его словам, затем постановление попадает в базу данных, которая автоматически фиксирует нарушителя при пересечении им границы. И если штраф не уплачен в течение 30 дней, иностранцам запрещается въезд в нашу страну. «В случае, если владельцем автомобиля на иностранных номерах окажется гражданин Украины, который откажется платить штраф, документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания путем ареста имущества или банковских счетов», — подчеркнул замминистра.

Кстати, именно благодаря новым возможностям система автофиксации уже успела отловить первых нарушителей-иностранцев. Как рассказал Антон Геращенко, ими стали граждане Беларуси и Молдовы.

Напомним, что автофиксация нарушений ПДД заработала в Украине летом. И на сегодня 50 камер установлены только в столице и Киевской области. В МВД считают, что система уже доказала свою эффективность и водители стали реже превышать скорость, поэтому собираются значительно расширить географию ее применения. В ближайшее время камеры появятся во всех крупных городах страны, а также на трассах государственного значения, сообщил глава МВД Арсен Аваков: «За пять месяцев работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД количество постановлений о превышении скорости снизилось почти на 30 процентов. Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает».

Нет снимка нарушителя — нет и штрафа

По словам министра, на основании этого принято решение о расширении покрытия применения системы, а количество самих камер увеличится в 10 раз. Так, в частности, уже до конца нынешнего года намерены ввести в эксплуатацию 220 камер, а в следующем году — еще 300. Локации их размещения будут обнародованы накануне запуска в работу на официальных сайтах МВД и Нацполиции.

Но не все так просто и однозначно с системой автофиксации. Оспорить наложенные штрафы, оказывается, возможно. Так, в Украине создан прецедент по судебной отмене штрафа, наложенного с помощью системы автофиксации. Первый апелляционный административный суд Краматорска признал незаконным штраф за превышение скорости из-за того, что на фотографии с прибора измерения скорости TruCAM не была зафиксирована личность водителя, говорится в решении по делу, о котором сообщил сайт «Дорожный адвокат».

В материалах дела сообщается, что в Полтавской области полицейские остановили водителя за превышение скорости.

Он попросил правоохранителей предъявить доказательства нарушения. После ознакомления с ними водитель сообщил, что доказательства неубедительны, поскольку на фото не видно, кто управляет автомобилем. Работники полиции все-таки составили постановление о привлечении водителя к административной ответственности.

Водитель обжаловал штраф в суде. В качестве доказательства факта превышения скорости полиция предоставила в суд фото с прибора измерения скорости TruCAM, на котором зафиксирован автомобиль во время движения. Рассматривая материалы дела, местный и апелляционный суды пришли к выводу, что «на фотоснимке из прибора TruCAM не зафиксировано лицо, которое находится за рулем этого автомобиля». Суд отметил, что на фото не зафиксирован и дорожный знак 5.45 или знак 5.46, из-за чего невозможно установить, двигался ли водитель в пределах населенного пункта. В итоге суд отменил наложенный полицией штраф. Это решение является знаковым и позволит другим водителям в законном порядке обжаловать несправедливые обвинения в нарушении правил.

Фото: patrol.police.gov.ua

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