По-богатому: священник из Луцка возмутил сеть роскошной норковой шубой

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил показал себя любителем роскоши. На первое заседание Луцкого горсовета священник пришел в шикарной шубе из норки. В таком одеянии митрополит попал в объективы фотокамер на заседании.

Кампания ХутроOFF, воюющая с зверофермами и производителями изделий из меха, не могла обойти такой вопиющий случай. «Интересно услышать, что по этому поводу думает Православная церковь Украины и другие священнослужители. Не думаем, что эти события связаны, но напомним, что в этом году на территории митрополии епископа ПЦУ Михаила начала работать норковая ферма, которую открыл голландец», — говорят представители инициативы.

В соцсетях священнику прямо указали, что такой наряд более подходит рэперу или киноактеру, а не духовному лицу.

Впрочем, пользователи соцсетей согласны, что у священника наверняка найдется отговорка для слишком любопытных представителей паствы.

Среди священников также нашлись те, кто не в восторге от такой демонстративной тяги к стяжательству. Так, Виктор Мартыненко из Нововолынска вспомнил крылатую фразу про «прекрасный мех» и процитировал классиков.

Фото lutskrada.gov.ua, Наталья Абрамова/Facebook



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