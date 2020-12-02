28.36 / 28.56 33.93 / 34.39
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине собираются массово тестировать на COVID-19 города с населением более 100 тысяч человек

19:54 2 декабря 2020
Тест

Кабмин разрабатывает проект массового тестирования украинцев на коронавирус. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью изданию «Корреспондент».

«Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. Приоритеты — Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тысяч человек», — сказал Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство также ведет переговоры с поставщиками вакцины и готовит детальный план дальнейших действий.

«Мы являемся участниками глобальной системы COVAX, в рамках которой получим определенное количество вакцин. Кроме того, правительство ведет переговоры по поводу поставок вакцин с Pfizer и AstraZeneca», — утверждает премьер-министр.

Он отметил, что вакцинирование в Украине начнется во втором квартале 2021 года.

Напоминаем, правительство не стало продлевать в Украине «карантин выходного дня».

Фото: pixabay.com

431

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
могилевская

"Что вы с собой делаете?": поклонникам не понравился новый образ Натальи Могилевской

Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

дидюля

Знаменитого гитариста-виртуоза Дидюлю обвинили в преступлении

Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер